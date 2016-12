Nel girone sudamericano si attendono i risultati di Cile e Brasile.

Cade il Paraguay nel particolare derby contro i “cugini” uruguaiani: ciò non toglie la leadership ai biancorossi nel girone unico. Aspettando il risultato del Brasile in Ecuador, la Colombia liquida la Bolivia con un secco 2-0, mentre Diego Armando Maradona festeggia alla grande il suo esordio ufficiale sulla panchina albiceleste: contro il Venezuela, spazzato via per 4-0 segnano tutte le stelle. Il predestinato Messi apre le danze, Tevez, Maxi Rodriguez ed Aguero le chiudono.

Meglio di così…

Uruguay – Paraguay 2-0;

Argentina – Venezuela 4-0;

Colombia – Bolivia 2-0.

CLASSIFICA: Paraguay 25; Argentina 19; Brasile 17; Cile, Uruguay 16; Colombia 14; Ecuador 12; Venezuela 10; Bolivia 9; Perù 7.