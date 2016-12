Le tre battistrada vincono fuori casa con lo stesso risultato: campionato ancora in discussione. Crollo Villareal.



Real Madrid e Barcellona si affidano ai propri cannonieri per continuare la sfida al vertice della classifica: un lob di Eto’o (ventiseiesima rete) in chiusura di primo tempo permette alla formazione di Guardiola di espugnare l’ostico campo del Valladolid, mentre Higuain con un coast to coast da urlo fa felici i blancos nella trasferta di Malaga. Non bastano le reti di Forlan e Maxi Rodriguez all’Atletico Madrid che entra ufficialmente in crisi al Calderon, dove è sconfitto da un Osasuna in netta ripresa. Tiene il passo anche il Siviglia che di misura supera il Recreativo a Huelva; il Valencia inguaia il Getafe anche grazie alla doppietta (su rigore) del suo bomber David Villa.

RISULTATI 28°TURNO:

Recreativo Huelva - Siviglia 0-1;

Betis - Numancia 3-3;

Valladolid - Barcellona 0-1;

Atletico Madrid - Osasuna 2-4;

Athletic Bilbao - Maiorca 2-1;

Malaga - Real Madrid 0-1;

Sporting Gijon - Racing Santander 0-2;

Almeria - Villareal 3-0;

Espanyol - Deportivo La Coruna 3-1;

Valencia - Getafe 4-1.

CLASSIFICA: Barcellona 72; Real Madrid 66; Siviglia 57; Villareal 48; Valencia 46; Malaga, Deportivo La Coruna, Atletico Madrid 43; Valladolid 39; Racing Santander 36; Athletic Bilbao, Almeria 34; Sporting Gijon 33; Maiorca, Osasuna 32; Getafe, Betis Siviglia 31; Recreativo Huelva 30; Numancia 27; Espanyol 25.