Intervista alla cosplayer Tifa!

Ciao, è un piacere farti quest’intervista , per prima cosa, presentati ai lettori del mio sito sul cosplay!

Ciao,piacere!^^ Mi chiamo Denise ma molti mi chiamano Tifa che è il mio secondo nome di Facebook, ho 17 anni quasi 18 e vivo a Firenze.

Adoro tutto ciò che riguarda il Giappone, mi piace leggere manga, scrivere storie, disegnare e da poco sono diventata una cosplayer.

Com’è nata la tua passione per il cosplay?

Prima non sapevo niente di questo mondo straordinario ma,tramite alcune amiche che mi hanno parlato della fiera di Lucca Comics e della possibilità di potersi vestire da personaggi manga,è nata in me questa grande passione. Mi è bastato vedere dal vivo dei cosplayer per farmi innamorare e dopo aver indossato i panni del mio personaggio preferito non posso fare a meno di fare cosplay!

C’è stato qualcuno che ti ha fatto da “mentore” nel mondo dei cosplay? O che comunque è stato il tuo punto di riferimento?

Diciamo di no,a parte qualcuno che me ne parlava ma,nonostante questo, ho conosciuto diverse persone che come me condividono questa passione e con cui ho partecipato alla fiera di Lucca Comics indossando i panni dei personaggi di Final Fantasy 7, in particolare il mio ragazzo con cui ho potuto condividere l’emozione del mio primo cosplay. E’ stata un’esperienza straordinaria.

Qual è stato il primo cosplay che hai fatto?

Il mio primo cosplay è stato “Tifa Lockheart” di Final Fantasy 7 nella versione “Advent Children”. Ho sempre adorato il personaggio e il vestito mi piaceva troppo così,insieme appunto al mio ragazzo che faceva Cloud, ho avuto l’opportunità di farlo. Non potrò mai dimenticare la felicità di quel giorno. E’ stato il mio primo cosplay e non immaginavo che un’esperienza del genere potesse farmi sentire così felice.

Invece qual è stato il cosplay che ti è piaciuto di più fare?

Bè per ora direi quello di Tifa visto che per ora è l’unico cosplay che ho potuto fare. Ma anche se ce ne saranno altri penso che questo resterà sempre uno dei miei preferiti.

L’ultimo cosplay che hai fatto qual è stato?

Tifa Lockheart di Final Fantasy 7.

C’è un personaggio di cui vorresti fare il cosplay ma che ancora non hai fatto?

Per il momento io e il mio ragazzo abbiamo in programma di portare un cosplay su Code Geass, ovvero “C.C.” io e lui Lelouch. Però ammetto che saranno sempre tanti quelli da voler fare xD

Di solito come avviene la scelta di un cosplay da realizzare?

Bè quando decido di fare un cosplay lo faccio su un personaggio che mi piace,sia per aspetto esteriore che interiore,mi baso sul suo carattere ma anche sul vestire e se possibile cerco sempre di trovare qualcosa in comune con me. Alla fine, se devo realizzare un cosplay,voglio anche sentirmi come il personaggio da interpretare.

Quando tempo ci vuole per creare un costume?

Io non realizzo costumi anche se ammetto che mi piacerebbe molto farlo. Penso che dia più soddisfazione prepararsi il proprio costume da soli e poi esibirlo durante le fiere. Purtoppo mi vedo parecchio inesperta in materia e anche volendo non dispongo dei mezzi necessari per realizzare costumi.Comunque penso che anche chi non si fà i costumi da solo meriti di definirsi un cosplayer. Alla fine ciò che conta è il personaggio da interpretare,quindi penso che se uno riesce bene in questo non bisogna penalizzarlo solo perchè non si è fatto il costume da solo.

C’è qualcuno che ti aiuta nella preparazione dei costumi? Gli accessori te li crei da sola o li compri da qualche parte?

Come il costume,acquisto anche accessori ecc.,magari se sono semplici cerco di comprarli anche da negozi normali e poi li personalizzo come posso per farli più simili possibili agli originali,altrimenti li acquisto come il costume via internet.

Hai partecipato a dei contest durante le fiere, ecc… , hai mai vinto qualche premio?

Mi sarebbe piaciuto farlo durante la fiera di Lucca Comics ma avendo fatto solo un cosplay fin’ora ho preferito non partecipare.Chissà,magari in futuro lo farò.

Che vuol dire per te essere cosplayer?

Secondo me essere cosplayer è l’occasione in cui almeno per un giorno puoi indossare i panni dei tuoi personaggi preferiti, sentirti loro e abbandonare per un pò la realtà. Vuol dire immergersi in un mondo fantastico dove trovi persone che come te condividono le tue stesse emozioni.

Hai un sito web?

Per il momento no ma mi piacerebbe aprirne uno,magari dove inserire tutte le foto dei miei cosplay.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Bè,di sicuro continuerò a fare cosplay,ora che ho provato cosa significa dubito che rinuncerò a questa passione.Appena finito di studiare vorrei dedicarmi a un’altra mia passione:quella del disegno. Da quando ho conosciuto questo mondo fatto di anime e manga ho iniziato anche io a disegnarli, e ciò è iniziato da quando avevo 10 anni. Poi vorrei senza dubbio sistemarmi col mio ragazzo.

I sogni nel cassetto?

Bè ne ho un pò ma preferisco tenerli segreti finchè non li realizzo. x3

Spero che quest’intervista ti sia piaciuta, grazie di tutto, sei stata veramente gentile!

Di niente, è stato un piacere! ^ ^





Ecco le foto dei cosplay di Tifa!