La grande manifestazione per la Fotografia d'arte e delle tecnologie riparte da Milano

Dalla metà del prossimo marzo Photofestival - alla 12° edizione - rappresenterà tutti gli aspetti della fotografia professionale e amatoriale, dell’arte e della tecnologia applicata alla fotografia, nella quale per ragioni di mercato e di pratica quotidiana è orientata all’immagine digitale.

L’evento sarà animato dalle gallerie d’arte presenti nei luoghi più rappresentativi della città, per circa un mese ospiteranno il circuito delle mostre legate al Photofestival.

Il progetto gestito da A.I.F. (Associazione Italiana Foto&Digital Imaging) e dagli organizzatori di Photoshow, è alla quinta edizione.

Sono oltre 50 le mostre fotografiche d’autore, il cui programma espositivo è diversificato e di qualità, comprende le varie espressioni artistiche: dal reportage alla ricerca, dalla proposizione di autori affermati a quelli emergenti.

Il Photoshow, in termini di rassegna delle maggiori novità del mercato internazionale di photo and digital imaging, si svolgerà dal 25 al 28 marzo 2011.

Nel fitto calendario prevede corsi per i fotografi in erba per addentrarsi nei segreti del mestiere e cimentarsi in live-set con modelle;

oltre ai workshop e ai seminari si potrà partecipare alle letture del portfolio dedicate ai fotografi professionisti;

per gli appassionati di antiquariato fotografico sarà presente un vero mercato per i collezionisti;

e poi, mostre fotografiche, eventi, spettacoli e concorsi dedicati al grande pubblico.

Oramai Facebook può essere una cartina tormasole per valutare il seguito di Photoshow: sono circa 10.000 gli iscritti alla pagina ad esso dedicata!

Dove: Fiera Milano City, Pad. 3 - Milano

Periodo: 25-28 marzo 2011

Info: www.Photoshow.it

__________

Vedi gallery





La grande manifestazione per la Fotografia d’arte e delle tecnologie riparte da Milano