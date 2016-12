Il senso della piega... Un po’ alla tedesca!

Attratti dall’idea di salire su una BMW R 1000 RR e imparare ad ottimizzarne la guida grazie ai suggerimenti della BMW Motorrad Sport Academy? E’ possibile e con tanta adrenalina!

Naturalmente per goderne fino in fondo il piacere, il tutto deve essere fatto in pista. Per lo scopo Monza va bene come pista? Secondo alcune sarebbero migliori circuiti quali Misano, il Mugello o anche Imola ma intanto l’esperienza viene fatta appunto a Monza.

Di questo e altro si parla nel sito Super Whells. Di seguito la parte introduttiva dell’articolo:

“I ragazzi della scuola BMW sono esperti, ben organizzati e competenti. Un po’ alla tedesca, ma d’altra parte… Noi alunni siamo già pronti, indossiamo la tuta, teniamo il casco in mano e ascoltiamo con attenzione le parole dell’istruttore. Ci parla della posizione in sella, della la frenata e dell’aderenza, dei i trasferimenti di carico e di come impostare la curva, delle traiettorie, della frenata, dell’inserimento in curva…”

