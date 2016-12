Di seguito quanto pubblicato nella Guida superEva durante questo mese

Brutale 920: l’entry level tra le naked MV Agusta

Naked entry level ma con un motore in grado di erogare 129 CV

BMW Motorrad Sport Academy: il senso della velocità

Il senso della piega… Un po’ alla tedesca!

AirAsia nuovo sponsor Yamaha?

Corre voce che la compagnia aerea low-cost sponsorizzerà le due Yamaha YZR M1 ufficiali

Bianchi 350: la “Freccia Celeste” di Tazio Nuvolari

La Freccia Celeste ha segnato un’epoca nel segno di Tazio Nuvolari

Paris Hilton va in Motomondiale

Per Natale c’é chi si regala una moto e chi addirittura una scuderia per partecipare al Motomondiale; è il caso di Paris Hilton

Breganze SF 750 al Motor Bike Expo

La Laverda ritorna al Motor Bike Expo di Verona

In MotoGP, AMG è sponsor di Ducati

Le Ducati GP11 di Valentino Rossi e Nicky Hayden avranno il logo AMG sulla carenature

Strade pericolosi per i motociclisti romani

I dati sugli incidenti fanno rilevare cifre impressionanti e lo stato delle strade disastrate è una causa, ma non l’unica.