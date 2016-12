Nei periodi di inutilizzo della motocicletta particolare cura merita la batteria

Essere sempre pronta a partire, come il padrone desidera, non sempre è possibile per la nostra moto.

Il più delle volte tutto dipende da come abbiamo curato le nostre cavalcature. Dobbiamo infatti considerare che trascurare a lungo la propria moto, è un peccato che potrebbe non essere perdonato dalla sensibile due ruote.

Tutto questo si riassume nella parola “magica” manutenzione. Nella stagione invernale uno dei componenti che richiede più riguardo, sia per le condizioni climatiche sia per la maggiore probabilità di tenere a lungo ferma la moto, è la batteria.

Per evitare brutte sorprese, prima di pigiare il relativo pulsante, domandiamoci se abbiamo preso tutte le precauzioni al fine di ottenere una energica risposta dal motorino di avviamento.

Di questo e altro si parla nel sito SicurMoto.it. Di seguito la parte introduttiva dell’articolo:

“La stagione invernale per il motociclista è fatta di lunghe giornate in attesa che il tempo migliori, che qualche sprazzo di sole riscaldi un po’ l’ambiente, che le strade siano sgombre da neve, ghiaccio, acqua… con la speranza di poter approfittare delle migliori condizioni per un giretto, tanto per sgranchire le bielle della propria moto costretta alla solitudine del garage…”

