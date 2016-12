Con la moto della KTM MRW Rally Factory Team

20006, 2009, 2011: lo spagnolo Marc Coma ha fatto tris alla Dakar e sempre in sella a moto KTM, marchio che gli aveva favorito i successi precedenti.

Durante questa edizione il campione catalano si è affermato in cinque Prove Speciali e la vittoria finale non è mai stata seriamente in pericolo se non in occasione della tappa del 6 gennaio.

KTM può ben essere soddisfatta quindi anche perché, oltre ad aggiudicarsi primo e secondo posto, nelle prime 10 compaiono 6 moto austriache. Un bel bottino dopo 9.500 chilometri.

“Iniziamo subito col dire che la trentatreesima edizione della Dakar 2011 è stata vinta dal catalano del KTM MRW Rally Factory Team, Marc Coma, alla sua terza vittoria dopo l’edizione 2006 e la 2009. Forse era destino per lui, dato che sulle carene della moto e sul cupolino, c’è quel n°1 che regna sovrano, oggi più che mai…”

