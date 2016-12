Il bello della tradizione senza fronzoli

Linee essenziali per la Nuova Harley-Davidson Blackline 2011 che si presenta nei concessionari pronta per essere ammirata proprio per i dettagli che la sua “nudità” ostenta.

Gli appassionati che non amano colori esagerati e cromature troppo invasive, sono accontentati.

Il motore per esempio, grazie al nero ben distribuito, appare discreto quanto basta perchè poi ci pensa la luce emanata dall’argento dei cilindri a ravvivare la parte centrale, veramente elegantissima.

Di questo e altro si parla nel sito Gente Motori. Di seguito la parte introduttiva dell’articolo:

“Una Softail spogliata di ogni dettaglio essenziale, che interpreta lo stile custom in modo più pratico e funzionale, con dettagli grezzi e finiture decorative fatte a mano, le uniche concessioni al superfluo. Questa è la Harley-Davidson Blackline 2011. Le luci e il tachimetro, dalle forme compatte, sono incastonati nella parte bassa, sulla forcella FX, dove un leggero tocco cromato enfatizza lo stile total black dei vari componenti…”

Per continuare la lettura, basterà cliccare il link correlato. Ciao, Luigi