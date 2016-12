Nuova casting call ufficiale: si cercano elfi per Lo Hobbit!

La produzione ha pubblicato una nuova Casting Call ufficiale per la ricerca di elfi per i prossimi due film de Lo Hobbit. In particolare si cercano persone alte e slanciate per elfi a cavallo e comparse:

- Uomini dai 17 ai 40 anni più alti di 183 cm

- Donne dai 17 ai 40 anni più alte di 175 cm

Il casting si terrà al National Dance and Drama Centre, 11 Hutchinson Rd, Newtown, Wellington sabato 26 febbraio dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.00.

Nel caso vi trovaste in Nuova Zelanda….

Siamo anche su Twitter!