L'attore premiato ai BAFTA si commuove durante il discorso di ringraziamento

Come vi avevo anticipato qui Christopher Lee è stato premiato ieri sera in occasione dei BAFTA (i premi britannici per il cinema).

Il premio da lui ricevuto è il Fellowship Award, la più alta onoreficienza possibile, una sorta di premio alla carriera. L’attore, 88 anni, è stato premiato dal regista Tim Burton che l’ha definito “Una presenta elettrizzante sullo schermo”. Lee ha detto di essere onorato di aver ricevuto il premio dalle mani di uno dei registi più capaci della nostra generazione.

Durante il discorso di ringraziamento che potete vedere qui Lee si è commosso per l’onoreficenza ricevuta e una standing ovation ha accolto la fine del suo discorso.

