La città ricorda Martin Luther King e Rosa Louise Parks





Montgomery è la capitale dell’ Alabama ed è situtata sul fiume Alabama, ha avuto un ruolo importante nella Guerra di secessione e nel movimento americano per i diritti civili.

Il suo nome le viene dal generale Richard Montgomery (Swords, 2 dicembre 1738-31 dicembre 1775), che morì durante la guerra d’indipendenza americana mentre cercava di occupare Quebec, in Canada, divenendo capitale dell’Alabama al quarto tentativo.

La città ricorda con un memoriale vicino alla Chiesa Battista di Dexter Svenue, Martin Luther King che durante la sua carica, dal 1954 al 1960, si batté per la questione dei diritti civili come pastore della suddetta chiesa.

Un altro fatto fece in modo di costringere la città il 21 dicembre del 1956 ad eliminare definitivamente le discriminazioni razziali sui trasporti pubblici: Rosa Louise Parks (Rosa Louise McCauley; Tuskegee, 4 febbraio 1913-Detroit, 24 ottobre 2005, figura-simbolo del movimento per i diritti civili statunitensi), divenne un’eroina per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto sull’autobus ad un bianco, il suo arresto diede origine al boicottaggio degli autobus di Montgomery che durò per 382 giorni.

Molteplici Università e college hanno sede a Montgomery: Alabama State University; Auburn University Montgomery; Faulkner University; Huntingdon College; Troy University (Montgomery Campus).

La Foto dell’articolo è stata realizzata da: Markc Brennan